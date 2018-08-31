«المستشفيات الجامعية»: علاج 45% من قوائم الانتظار في أقل من شهرين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية قدمت الخدمة العلاجية لحوالي 5816 من إجمالي قوائم الانتظار حتى 27 أغسطس الجاري، موضحًا: «أننا نجحنا في علاج 45% من مرضى الجراحات الحرجة في أقل من شهرين».

وأضاف أمين «المستشفيات الجامعية»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه عندما تتحرك الدولة بشكل متكامل تنجح في إنجاز الكثير، متابعًا أنه كان هناك 9 آلاف حالة انتظار القسطرة القلبية قبل 5 يوليو الماضي.

وذكر أن هناك 78 جهاز قسطرة، في المستشفيات المملوكة للدولة سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، كل جهاز يستوعب 10 حالات يوميًا، معقبًا: «ذلك يعني أنه كان يمكن إنهاء قائمة انتظار مرضى القسطرة خلال 10 أيام فقط، لكننا كان ينقصنا الاستغلال الأمثل للموارد، لذلك لم نكن غير قادرين على إنهاء قوائم الانتظار قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».