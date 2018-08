«ترامب» يهاجم الإعلام مجددا: «غير أمين مثل الكتب المزيفة عني»

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام، ووصف الكثير منها بأنها «غير أمينة»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يشرح ذلك بما يكفي.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة له اليوم على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن الإعلام لا يهمه الحقيقة، بينما يهمه فقط بث الكراهية وأجنداته، وأن هذا يتضمن أيضا «الكتب المزيفة» التي تتعرض له.

ووصف «ترامب» هذه الكتب، بأنها «مجهولة المصادر»، وهي «محض خيال» مؤلفيها، واختتم «ترامب» تغريدته بـ«عدو الشعب» مشيرًا إلى الإعلام.

يذكر، أنه آخر الكتب التي تتعرض للرئيس الأمريكي هو كتاب «الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب»، ومؤلفته «نينا بيرلي»، مراسلة الشؤون السياسة لمجلة «نيوزويك»الأمريكية، ويلقي الضوء على جانب سري في حياة دونالد ترامب، وسيصدر الكتاب في 16 اكتوبر المقبل، ويتوقع أن يثير ضجة كبيرة.

وكذلك كتاب «المعتوه» الصادر منذ أسبوعين، لمؤلفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض، والتي ألقت الضوء فيه على تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترامب، وتخطت مبيعات الكتاب 33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره.

لم يكن هذا الكتاب الأول، الذي يتعرض للرئيس الأمريكي بشكل واضح، فكتاب «نار وغضب» الذي صدر مطلع العام الجاري للمؤلف مايكل وولف صور حالة الفوضى في البيت الأبيض في العام الأول، الذي أمضاه «ترامب» في الرئاسة، استنادا إلى لقاءات مكثفة أجراها مؤلف الكتاب مع ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لـ«ترامب» وآخرين.

I just cannot state strongly enough how totally dishonest much of the Media is. Truth doesn’t matter to them, they only have their hatred & agenda. This includes fake books, which come out about me all the time, always anonymous sources, and are pure fiction. Enemy of the People!