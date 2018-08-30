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فيلم «نيفر لوك أواي» الألماني يشارك في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبي

ميونخ - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 1:17 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 1:17 م

أعلنت مجموعة "جيرمان فيلمز" السينمائية الألمانية أن الفيلم الدرامي "نيفر لوك أواي" سوف يمثل ألمانيا في المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويشار إلى أن الفيلم من إخراج فلوريان هينكل فون دونرسمارك، الذي اشتهر بتأليف وإخراج الفيلم الدرامي "ذا لايفز أوف ذا أذارز" – الذي تدور أحداثه في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية - والذي فاز بجائزة أفضل الاوسكار كأفضل فيلم أجنبي في عام 2007.

أما فيلم "نيفر لوك أواي"، الذي يقوم ببطولته الممثل الألماني توم شيلينج، فتدور أحداثه حول فنان نجا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ولكنه يشعر بالعذاب بسبب ماضيه في ظل حكم النازية، ثم الشيوعية في وقت لاحق.


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