إزالة 1845 حالة إشغال ثابت ومتحرك في حملة ليلية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة انضباطية مكبرة مساء أمس وحتى صباح اليوم بمدن ومراكز المحافظة بالاشتراك مع إدارة شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة العقيد عمرو الخواص وبالتعاون مع الوحدة المحلية لكل مركز ومدينة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والتعديات.



أسفرت الحملة عن إزالة 1845حالة مابين رفع إشغالات ثابتة ومتحركة ورفع مخلفات ونظافة وإزالة تندات وأكشاك وقضية إيقاف أعمال مباني



كما تم إزالة جميع حالات التعدي على حرم الطريق بمنطقة الاستاد والنادي والطريق السريع الزراعي.