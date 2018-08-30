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إزالة 1845 حالة إشغال ثابت ومتحرك في حملة ليلية بالبحيرة

إزالة إشغالات بالبحيرة - أرشيفية
إزالة إشغالات بالبحيرة - أرشيفية
كتبت - غادة الدسونسي:
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:20 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:21 ص
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة انضباطية مكبرة مساء أمس وحتى صباح اليوم بمدن ومراكز المحافظة بالاشتراك مع إدارة شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة العقيد عمرو الخواص وبالتعاون مع الوحدة المحلية لكل مركز ومدينة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والتعديات. 

أسفرت الحملة عن إزالة 1845حالة مابين رفع إشغالات ثابتة ومتحركة ورفع مخلفات ونظافة وإزالة تندات وأكشاك وقضية إيقاف أعمال مباني

كما تم إزالة جميع حالات التعدي على حرم الطريق بمنطقة الاستاد والنادي والطريق السريع الزراعي.

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