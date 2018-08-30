الإسماعيلي يفوز على الأهلي بدوري الناشئين

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حقق فريق الإسماعيلي مواليد 99 فوز على نظيره الأهلي، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب القلعة الحمراء، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري الجمهورية للناشئين.

تقدم الإسماعيلي عن طريق اسلام فراج ثم تعادل زياد طارق للأهلي قبل أن يقوم صالح نصر بإضافة الهدف الثاني للأحمر، واستطاع محمد سليمان إحراز التعادل للدراويش قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

وخلال الشوط الثاني نجح نبيل يوسف في إحراز الهدف الثالث والفوز للإسماعيلي، ليحصد الدراويش أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري.

وقد شهدت المباراة حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالإسماعيلي وعادل أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالدروايش ، ومن الأهلي فتواجد فتحي مبروك مسئول قطاع الناشئين وإكرامي الشحات.