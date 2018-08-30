استقرار الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين

استقرت الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين، أمس الأربعاء، نسبيًا، وذلك حسب بيان صحفي نشر عبر حساب «عز الدين» بموقع «فيس بوك».



وأجرت إيمان عز الدين، عملية جراحية لترميم المفصل وإعادة بناء القدم في مستشفى القاهرة التخصصي، تحت إشراف أستاذ جراحة العظام الدكتور محمد نبيل، والدكتور طارق الزاهد، رئيس مجلس إدارة المستشفى.



ونجحت جهود الفريق الطبي وفريق التمريض، في السيطرة على الحالة الصحية للإعلامية التي دخلت في حالة صحية سيئة جدًا، عقب الحادث الذي وقع صباح الإثنين الماضي، وأسفر عن تهتك شديد في القدم اليمنى، وتفتت العظام تمامًا، وارتشاح في المخ، والعديد من الكدمات، وتم التعامل بنجاح مع التجمع الدموي في البطن.



