الجيش اليمني: مقتل 6 حوثيين وإصابة آخرين في معارك وسط البلاد

أطلق الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، النار على عناصر من مسلحي الحوثي، مما أسفر عن مقتل ستة منهم وإصابة آخرين، اليوم الخميس، في مديرية الملاجم شمالي محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر ميداني قوله "إن قوات الجيش استهدفت دورية تابعة للميليشيا بمفرق البياض بمديرية الملاجم، مما أدى الى تدميره بشكل كامل ومقتل ستة من عناصر الميليشيا، واصابة الباقين".

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو أربعة اعوام، ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء محافظة البيضاء التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، في حين تسيطر قوات الجيش على معظم المواقع بمديريات الزاهر وذي ناعم والصومعة.