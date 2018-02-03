الشحات : مونديال الأندية بوابتي للمنتخب

يأمل حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومصر المقاصة السابق، في الظهور بشكل قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات والتي يشارك فيها فريقه ممثلًا عن الدولة المضيفة.

ويسعى الشحات أن يشارك مع العين بشكل أساسي، خلال منافسات مونديال الأندية، تعويضًا عن غيابه عن قائمة الفراعنة لمواجهة النيجر 8 سبتمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان المكسيكي خافيير أجيري أعلن عن القائمة النهائية والتي ستدخل في معسكر بداية من الأثنين المقبل ضمن استعدادات الفراعنة للنيجر، ولم يتم استدعاء الشحات ضمن اللاعبين المحترفين.

وقال الشحات لموقع 24 الإماراتي :" لا شك بأن تقديم أداء قوي في منافسات البطولة سيضعني تحت دائرة الضوء، وأتمنى أن أحقق طموحي، بأن أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب المصري".

وعن مشاركته في كأس العالم للأندية قال :"سيكون اللعب أمام جمهورنا في العين أمراً رائعاً، فهم يقدمون دعماً كبيراً في جميع المناسبات، ما يرفع من معنويات الفريق ويعزز آماله في تحقيق النتائج المأمولة".

يذكر أن الفرق التي حسمت تأهلها هي، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والعين الإماراتي ممثلًا عن البلد المضيف، وجوادا لاخارا بطل امريكا الشمالية، ويلينجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، ويتبقي بطل إفريقيا وبطل أسيا وبطل أمريكا الجنوبية حيث لم يتم تحديد أبطالهم بعد.

وتقام بطولة كأس العالم للاندية في الإمارات في الفترة خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبرعلي ستاد هزاع بن زايد معلب نادي العين الإماراتي.