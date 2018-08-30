قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية: اختطاف شرطيتين جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى، مساء الأربعاء، اختطاف شرطيتين في ناحية القيارة جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).



وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اختطفوا مساء أمس شرطيتين تعملان كمفتشات في مخيمات النازحين في ناحية القيارة (60كيلومترا جنوب الموصل) أثناء عودتهما من عملهما في المخيمات".



وفي قضاء الشرقاط (120 كيلومترا جنوب الموصل) هاجم مسلحون مجهولون منزل صحفي وأصابوه بجروح بليغة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بحسب المصدر.



يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة في محافظة نينوى مازالت تنشط بين الحين والآخر وتنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.