في دوري المظاليم : الأوليمبي يواصل السقوط والرجاء يستعيد توازنه

واصل الأوليمبي مسلسل السقوط عقب هزيمته أمام المنصورة، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب الأول، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدورى القسم الثاني.

ونجح المنصورة في أحراز هدف التقدم في المباراة عن طريق ماهر العشرى، وأهدر إسلام كمال ركلة جزاء للأولمبي بعد أن احتسبها إبراهيم نور الدين حكم المباراة، قبل أن يتعادل إسلام جمارك للأوليمبي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح المنصورة في تسجيل هدفين متتاليين لتنتهي المباراة بفوز المنصورة بثلاثة اهداف مقابل هدف ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتجمد رصيد الأوليمبي عند 9 نقاط أيضا.

وفي نفس مباريات المجموعة استعاد الرجاء توازنه عقب هزيمته في الجولة الماضية أمام المنصورة وفاز علي غزل المحلة بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد الرجاء إلى 6 نقاط، وهو نفس رصيد غزل المحلة.

و تعادل بلدية المحلة مع فاركو بهدف لكلًا منهما، ليرتفع رصيد البلدية إلى 6 نقاط، وفاركو إلى 5 نقاط، وعاد أبوقير للأسمدة من كفر الشيخ بنقطة ثمينة عقب تعادلهما سلبيا.

وعن المجموعة الأولى، فاز فريق بنى سويف على المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب أسوان على سوهاج بهدفين نظيفين، والإعلاميين على مركز شباب ناصر ملوى، والفيوم على التحرير بنفس النتيجة.

وحقق ديروط الفوز على الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، والنصر للتعدين على الوليدية بستة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل طهطا مع تليفونات بنى سويف بدون أهداف.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق منتخب السويس على دمياط بأربعة أهداف نظيفة، وسيراميكا كليوباترا علي الزقا بهدفين نظيفين، وكوكاكولا على أبي صقل بنفس النتيجة.

وفاز بورتو السويس على القناة بهدف نظيف والمريخ على الشمس بنفس النتيجة، وتعادل النصر مع جمهورية شبين بهدفين لكل فريق وأف سي مصر مع الترسانة بدون أهداف.