الإسماعيلي يتوجه للقاهرة استعدادًا للنجوم

توجه الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إلى القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة نجوم إف سي غدًا الجمعة على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الدراويش أدى المران الأخير على ملعب النادي بالإسماعيلية، حيث حرص الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للفريق على توجيه النصائح الأخيرة قبل التوجه إلى القاهرة.

وسيبيت فريق الإسماعيلي بأحد فنادق القاهرة، على أن يؤدي مران خفيف صباح غدًا الجمعة، استعدادًا للمباراة والتي ستنطلق في تمام السادسة.

ويسعى الإسماعيلي لحصد الثلاث نقاط والتقدم بترتيب جدول الدوري، فهو يحتل المركز التاسع بخمس نقاط، فيما سيدخل النجوم اللقاء متحفزًا بعد الفوز في الجولة السابقة على الزمالك بهدف وحيد.