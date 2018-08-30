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الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة تعز

صنعاء - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 8:09 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 8:09 م

سيطرت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، على مواقع جديدة بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقال بيان لألوية العمالقة (قوات جنوبية تدعمها الإمارات)، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الوية العمالقة من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، جنوب جبال الكدحة، خلف مديرية الوازعية.

وأضاف البيان، "أن قوات ألوية العمالقة سيطرت على سلسلة جبلية كبيرة جنوب جبال منطقة الكدحة وتكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

يأتي ذلك وسط القتال الذي يخوضه الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، للقضاء على الانقلاب الذي قام به الحوثيون في عام 2014 وسيطروا من خلاله على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد.


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