محامي البيت الأبيض يغادر منصبه في الخريف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن محامي البيت الأبيض دون ماجان سيغادر منصبه قريبا في وقت يشكل تحقيق روبرت مولر المدعي الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 مزيدا من التهديد للأوساط القريبة من ترامب.

وقال ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "محامي البيت الأبيض دون ماجان سيغادر منصبه في الخريف، بعد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل"، مضيفا: "لقد عملت مع دون وقتا طويلا وقدرت عمله بالفعل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" مفادها أن دون ماجان "تعاون في شكل واسع" مع مولر.

من جانبها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب طلب، مرات عدة العام السابق، من روب بورتر، السكرتير السابق لشؤون الموظفين في البيت الأبيض، أن يحل محل ماجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عبّر عن نيته للتخلص من ماجان وطلب من بورتر مرارا أن يأخذ مكانه، إلا أن الأخير رأى أنه غير مؤهل لهذا المنصب".

يشار إلى أن بورتر استقال من منصبه وسط مزاعم بارتكابه عنف بحق زوجتيه السابقتين، إلا أنه ينكر تلك الاتهامات.

من جانبه، قال العضو الديمقراطي البارز في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف أن استقالة ماجان تظهر أن البيت الأبيض في "وضع هجومي كامل على المحقق الخاص"، مشيرا أن ترامب "قلق مما قد يكون صرح به محاميه (خلال مقابلته مع مولر)، ويجب عليه أن يقلق".