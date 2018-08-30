رئيس «التجارة الداخلية»: إنهاء المشروعات الاستثمارية بقنا خلال 3 سنوات

• 5 مليون مواطن إجمالي المستفيدين بالمشروعات التنموية بالمحافظة

كتب - حازم حسن:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مدة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات بالمنطقة اللوجيستية بمحافظة قنا، لن تتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير، والتي تتكلف بنحو مليار جنيه، لخدمة 5 مليون مواطن بكافة المحافظات المجاورة، فضلاً عن توفيره من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بالمحافظة.

وقال «عشماوي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزير التموين مساء اليوم، بحضور محافظ قنا، ورؤساء مجالس إدارة الشركات المتخصصة في إنشاء وإدارة المناطق التجارية واللوجستية، إنه سيتم طرح العديد من المشروعات في 4 محافظات، هم الأقصر، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، خلال الفترة المقبلة، مشيداً بتميز المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.

وأوضح، أن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية يختص بوضع التصور لنوعية الأنشطة التي ستفيد المنطقة، التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها، مؤكداً أن تلك المشروع على وجه الخصوص سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال التجارة الداخلية للبلد، حيث يتم إنشاء العديد من المشروعات المتنوعة بها، مثل (المشروعات التجارية، والصناعية، وصناعة السلع الاستهلاكية)، فضلاً عن تخصيص منطقة زراعية بها لخدمة المحافظة، مشيراً إلى أنه تم اختيار 4 شركات لتنفيذ تلك المشروعات، وهم (شركة أوراسكوم، والمتحدة، والسويدي، واللولو).