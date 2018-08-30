السنغال تتعهد بالتعاون مع ألمانيا في مكافحة الاتجار بالبشر

تعهد الرئيس السنغالي ماكي سال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بالتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



بدأت ميركل أمس زيارة للسنغال، المحطة الأولى في جولة لها بغرب إفريقيا تشمل أيضا غانا والسنغال، وتستمر ثلاثة أيام.



وقال سال عقب المحادثات مع المستشارة الألمانية في العاصمة دكار إن وقف الاتجار بالبشر "مسألة كرامة بالنسبة لإفريقيا".



وأضاف الرئيس أنه يتعين على الحكومات الإفريقية ألا تسمح بأن تصبح شريكا في الاتجار بالبشر، وأن الشباب الإفريقي في حاجة إلى مزيد من فرص العمل في قارتهم.



وقالت ميركل إن مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر أمر جد مهم، لكن في الوقت نفسه، لا بد من فتح السبل القانونية للوصول إلى أوروبا. وأضافت أن هناك حاجة أيضا لتوفير وظائف في إفريقيا.



يشار إلى أن الهدف المعلن لجولة المستشارة الألمانية في إفريقيا هو تحسين الفرص لضمان نجاح الاقتصاد، ودعم الإصلاح في دول القارة من أجل تخفيف الضغوط التي تشكلها الهجرة غير الشرعية على كاهل أوروبا.



والتقت ميركل أيضا في دكار مع ممثلي المجتمع المدني لمناقشة آفاق المستقبل بالنسبة للشباب.



ويضم الوفد المرافق للمستشارة 11 عضوا من خبراء الكهرباء والرقمنة والبنية التحتية وإدارة المياه والطاقة المتجددة.



يشار إلى أن تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا يتصدر جدول أعمال السياسة الخارجية لألمانيا، حيث قالت ميركل في مقطع فيديو مؤخرا إنّه "حاسم بالنسبة لمعظم البلدان الإفريقية؛ لأن هناك الكثير من الشباب الذين يحتاجون إلى وظائف وتدريب".



وفي أكرا عاصمة غانا، تجري ميركل اليوم الخميس محادثات مع الرئيس نانا أكوفو-أدو حول قضايا اقتصادية وأخرى متعلقة بالسياسة الخارجية.



كما تعتزم المستشارة المشاركة في اجتماع مائدة مستديرة تنظمه أوساط اقتصادية ألمانية حول مبادرة قمة العشرين "معاهدة مع أفريقيا"، التي تهدف إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة في المنطقة. ومن المخطط أن تلتقي ميركل أصحاب شركات ناشئة.