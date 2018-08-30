الرئيس الفلبيني يزور إسرائيل والأردن الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بزيارة إسرائيل والأردن الأسبوع المقبل، في أول زيارة يقوم بها رئيس فلبيني للدولتين، وذلك ضمن سياسته الخارجية " أصدقاء للجميع دون معاداة أي دولة".

ويغادر دوتيرتي إلى إسرائيل الأحد المقبل، ثم سوف يتوجه إلى الأردن في السادس من سبتمبر المقبل.

وقال إرنيستو ابيلا وكيل وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الخميس، إن دوتيرتي سوف يسعى في الدولتين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، كما سوف يشهد توقيع اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون في مجالات العمل والعلوم والاستثمارات والدفاع والعلاقات الخارجية.

كما سوف يلتقى دوتيرتي بأفراد الجالية الفلبينية للاطمئنان على وضعهم وضمان الاستعداد لتطبيق خطط الطوارئ في ظل التوترات بالمنطقة.

وأضاف أبيلا " تقوية العلاقات مع هاتين الدولتين سوف يعزز النمو الاقتصادي ويوجد فرص عملية جديدة ويعزز الأمن".

وأوضح" علاقات أوثق مع هاتين الدولتين يعني مزيد من الفرص لمشاركة الخبرات في قطاعات العلوم والزراعة والصناعة ومواجهة الإرهابيين".

وفيما يتعلق بالمخاوف أن تكون لزيارة دوتيرتي لإسرائيل تأثيرا سلبيا على العلاقات مع الدول العربية، قال ابيلا " تجدد وتوسع علاقتنا مع إسرائيل يأتي في إطار سياسة " أصدقاء للجميع دون معاداة أي دولة".

وأوضح" نحن ندرك هذه الأمور الحساسة، ولكني أعتقد أننا وصلنا لمرحلة من النضخ في علاقتنا التي تجعلنا نتفهم كل منها" مضيفا " من المهم أن نحدث توازنا".