النائبة إيناس عبد الحليم: نحصد الآن نتائج نقص التربية خلال الـ30 عاما الماضية

علقت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تزايد جرائم العنف التي يرتكبها الوالدين ضد أطفالهم الفترة الأخيرة، قائلة: «إننا نحصد الآن نتائج نقص التربية بالمدارس والمنازل خلال الـ30 عامًا الماضية».



وأضافت عضو «صحة النواب»، خلال لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، «وصلنا إلى مرحلة لا مبالاة، لم يتم اتباع التربية الدينية ولا الأسرية التي كانت تُتبع قديمًا، اتجاه الناس للجوامع والنقاب ليس نازعًا دينيًا، ففيما مضى الدين كان موجودًا والناس لم تكن بهذا العنف الذي نراه حاليًا».



وأوضحت أن أبسط أصول التربية والتي كانت تهتم الأسرة والمدرسة على حثها في الأطفال هي حسن المعاملة سواء مع الأقارب أو الغرباء، لكن بسبب نقص التربية السليمة يشهد المجتمع حوادث بين الطلاب في المدارس تصل أحيانًا حد القتل بسبب خلافات بسيطة.



وأشارت إلى ضرورة منع الأطفال من مشاهدة الأعمال الفنية سواء كانت درامية أو سينمائية الدموية، حتى لا يعتادوا تلك المناظر ولا يقلدوا الأساليب القتالية المعروضة في هذه الأعمال أو تتأثر سلوكياتهم بما هو معروض من عنف.