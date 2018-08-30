أطراف النزاع في جنوب السودان يوقعون اتفاق السلام النهائي

وقع زعيم المعارضة في جنوب السودان، ريك مشار، مساء اليوم الخميس، اتفاق السلام النهائي مع حكومة بلاده في الخرطوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

جدير بالذكر أن جنوب السودان، قد شهد في السابع والعشرين من يونيو الماضي، عقد اتفاق سلام دائم لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في جوبا، بين الرئيس سيلفا كير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار.

وجاء في اتفاق السلام الدائم الذي وقعته الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، عدة نصوص أهمها؛ وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في جوبا، بعد 72 ساعة من التوقيع، وفتح الممرات للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، وجمع السلاح وجعل القوات الحكومية قوات قومية، على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية بعد 120 يومًا من توقيع الاتفاق.

عقب ذلك، توقيع أطراف النزاع في جنوب السودان، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، اتفاقًا مبدئيًا لتقاسم السلطة.