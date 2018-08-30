رئيس «الأرصاد» عن التغيرات المناخية: «الطبيعة تحارب من يحاربها»

• ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2% «كارثة عالمية»

• لابد من توجه العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم بأسره، وهي السبب في اختلاف سمات الفصول الأربعة في مصر، متابعًا أنها تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأضاف رئيس «الأرصاد»، خلال لقائه ببرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الطبيعة تحارب من يحاربها، موضحًا: «الإنسان حارب الطبيعة بالإفراط في استخدام البترول والفحم ومشتقاتهما، الذي بدأ مع الثورة الصناعية، والقضاء على المساحات الخضراء، لذلك بدأت في محاربته من خلال الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي نشهدها حاليًا».

وأشار إلى ضرورة توجه العالم أجمع إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لئلا يتحول الأمر إلى كارثة، مستطردًا: «تزايد استخدام البترول ومشتقاته يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري ما يؤثر في ارتفاع درجة حرارة الأرض وإحداث التغيرات المناخية التي نشهدها».

وأوضح أن السبب في حدوث التغيرات المناخية الحالية هو تراوح درجة حرارة الأرض بين 0.3 إلى 0.6%، معقبًا بأنه في حال ارتفاعها إلى درجتين مئويتين ستحل كارثة عالمية تتمثل في إغراق مدن كبيرة نتيجة ذوبان الجليد.

وذكر أن الهيئة تعمل على جمع معلومات مراكز الرصد كل ساعة لتحليل البيانات، وتتبادل معلومات الطقس يوميًا مع مختلف الهيئات على مستوى العالم للوصول لتوقعات دقيقة، مضيفًا أن مصر لديها 100 مركز لرصد حالات الجو في مختلف أنحاء الجمهورية ويعطي كل منهم بيانات عن الرياح واتجاهها وحركة السحب مرة كل ساعة على مدار اليوم.