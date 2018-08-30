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مواجهات مثيرة في قرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الشروق
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:26 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:26 م

انتهت منافسات قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقٌيمت اليوم الخميس بمدينة موناكو الفرنسية حيث قام كل من البرازيلي ريكاردو كاكا نجم الميلان السابق و الأورجوياني دييجو فورلان نجم أتليتيكو مدريد الإسباني السابق.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الانجليزي وأيندهوفن الهولندي وانتر الايطالي.

المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الانجليزي وريد ستار الصربي.

المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وايك اثينا اليوناني.

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الانجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.

المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي وبلنسيه الإسباني ويونج بويز السويسري.

 


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