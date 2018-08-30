مواجهات مثيرة في قرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقٌيمت اليوم الخميس بمدينة موناكو الفرنسية حيث قام كل من البرازيلي ريكاردو كاكا نجم الميلان السابق و الأورجوياني دييجو فورلان نجم أتليتيكو مدريد الإسباني السابق.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.
المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الانجليزي وأيندهوفن الهولندي وانتر الايطالي.
المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الانجليزي وريد ستار الصربي.
المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.
المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وايك اثينا اليوناني.
المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الانجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.
المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.
المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي وبلنسيه الإسباني ويونج بويز السويسري.