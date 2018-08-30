ريفر بليت يطيح براسينج ويتأهل إلى ربع نهائي كأس ليبيرتادوريس

خطف نادي ريفر بليت بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس ليبيرتادوريس إثر فوزه على ملعبه مساء أمس الأربعاء "فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش" 3 / صفر على ضيفه راسينج في مباراة جمعت بين ناديين كبيرين في الكرة الأرجنتينية.



وافتتح المهاجم لوكاس براتو التسجيل لصالح ريفر بليت في الدقيقة 11 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من الظهير جونزالو مونتيل.



وأضاف ريفر بليت الهدف الثاني في الدقيقة 28 من خلال هجمة مرتدة سريعة انتهت عند أقدام لاعبه جابرييل ارياس الذي سجل الهدف لحظة خروج حارس راسينج، جابرييل ارياس، من مرماه.



وجاء الهدف الثالث لريفر بليت قبل تسع دقائق من صافرة النهاية عن طريق لاعبه الكولومبي رافايل بوري الذي استغل تمريرة ركنية لزميله اجناسيو فيرنانديز وسدد الكرة بقدمه اليمنى في شباك راسينج.



وقدم ريفر بليت أداء قويا في الشوط الأول وتمكن من التقدم في النتيجة ومن ثم الاقتراب من التأهل بعد أن ساوت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب راسينج في التاسع من أغسطس الجاري، بين حظوظ الفريقين إثر انتهائها بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وبهذا الفوز، ضرب ريفر بليت موعدا مع قمة أرجنتينية جديدة في دور الثمانية، حيث يلتقي مع اندبيندينتي، الذي أطاح بسانتوس البرازيلي من ثمن نهائي البطولة الأمريكية الجنوبية في مواجهة أثارت جدلا كبيرا، على خلفية العقوبة التي وقعها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على الفريق البرازيلي لإشراكه أحد اللاعبين بالمخالفة للوائح.