«ماكرون» يدافع عن تصريحات سخر فيها من معارضي إصلاحاته خلال زيارته للدنمارك

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن تصريحات كان أدلى بها خلال زيارة رسمية للدنمارك مؤخرًا بشأن "جاول العنيد الذي يقاوم التغيير" بعدما انتقدته المعارضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكرون ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في المحطة الثانية في جولة الرئيس الفرنسي الاسكندنافية.

وفي معرض حديثه عن المزيج الدنماركي للحماية الاجتماعية والمرونة الاقتصادية أمس الأربعاء، قارن ماكرون "الغال العنيد" –وهي إشارة للسكان السيلتك القدماء في فرنسا- بـ"هذا الشعب اللوثري ( نسبه إلى مارتن لوثر رائد حركة الإصلاح في أوروبا) الذي عاش تحولات عبر العقود الماضية".

وقال الرئيس الفرنسي إنه كان يتهكم، وإن "حب.. سخرية المرء من نفسه، والمزاح، وبلا شك التعقيد" من سمات الشخصية الفرنسية.