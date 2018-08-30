ضبط 74 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومصنع مثلجات بالقليوبية والبحيرة

واصلت مباحث التموين بالتنسيق مع مديريتي البحيرة والقليوبية، من شن حملاتها الأمنية استهدفت مصانع المواد الغذائية مجهولة المصدر والمثلجات الخاصة بالأطفال قبل طرحها في المدارس.

وكانت معلومات وردت لمباحث التموين والتجارة بإدارة «صابر.م» مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة البحيرة بداخله كميات من المواد الغذائية المعبأة داخل أجولة خالية من بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها وطحنها وخلطها بالنخالة الناعمة والألوان المخصصة الصناعية والمحظورة استخدامها في الأغراض الغذائية غير صالحة للاستهلاك وإعادة تعبئتها داخل عبوات بدون بيانات.

وداهمت أجهزة الأمن بالبحيرة الشركة، وأسفرت عن ضبط 74 طنًا من السلع الغذائية و150 كيلوجرام ألوان صناعية مخصصة محظور استخدامها.

وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات مباحث التموين والتجارة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بإنتاج «وائل.س» مثلجات غذائية من مصنعه، ومالك المصنع غير المرخص للصناعات الغذائية مستخدمًا في ذلك خامات مجهولة المصدر، وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.