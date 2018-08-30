نائب يطالب «التنمية المحلية» بتقديم كشف نصف سنوي للمحافظين الجدد

أشاد النائب عماد سعد حمودة، بحركة المحافظين الجدد، مؤكدا أن القيادة السياسية رسمت خريطة للمشروعات القومية يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية وفقا لجدول زمني، وظهر ذلك من كم هذه المشروعات التي تخدم كل القطاعات، وتأتي حركة المحافظين لاستكمال هذه المشروعات.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن المحافظين الجدد أو أولئك الذين يتم تبديل مواقعهم، عليهم مهام جسام تتمثل في عدد من الملفات في كل محافظة، فبالإضافة للاهتمام بالبنية التحتية بشكل عام، هناك عدد من التحديات أبرزها الباعة الجائلين، وتقنين أوضاع التوكتوك، وشبكة الطرق الداخلية، والمواقف العشوائية وغيرها من الملفات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بتقديم كشف إنجازات لكل محافظ نصف سنوي، يتم عرضه على مجلس النواب للوقوف على مدى الإنجازات والإخفاقات خلال هذه الفترة، وذلك حتى لا تمر الأيام دون تحقيق إنجازات على أرض الواقع ولسرعة اتخاذ اللازم في حال عدم القدرة على حل بعض المشاكل، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالجتها.