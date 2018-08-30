تترقب أندية أوروبا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2018 – 2019، والتي تنطلق فعالياتها في الخامسة والنصف اليوم بمدينة موناكو الفرنسية، كما يشهد الحفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، والتي تشهد منافسة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على جائزتي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل مهاجم بدوري الأبطال.

وجاء تصنيف المستويات الأربعة والتي ستتم القرعة بناء عليها كالآتي.

المستوى الأول: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.

المستوى الثاني: بوروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بنفيكا، نابولي، توتنهام، روما.

المستوى الثالث: ليفربول، شالكه، ليون، موناكو، أياكس، سسكا موسكو، آيندهوفن، فالنسيا.

المستوى الرابع: فكتوريا بلزن، كلوب بروج، جالطه سراي، يونج بونز، إنتر ميلان، هوفنهايم، النجم الأحمر، آيك أثينا.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

محمد صلاح ( ليفربول)

كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

المتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال

كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس)

محمد صلاح ( ليفربول)

ليونيل ميسي (برشلونة)

المتنافسات على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا

يرنيل هاردر (فولفسبورج)

أدا هيجربيرج (أولمبيك ليون)

أماندين هنري (أولمبيك ليون)

المتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال

أليسون بيكر (ليفربول)

جانلويجي بوفون (باريس سان جيرمان)

كيلور نافاس (ريال مدريد)

المتنافسون على جائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال

مارسيلو (ريال مدريد)

سيرجيو راموس (ريال مدريد)

رافييل فاران (ريال مدريد)

أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا

توني كروس (ريال مدريد)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)