فحص طبي لأجايي لتحديد موعد المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي

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يخضع جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش؛ وذلك لتحديد موعد البدء في المرحلة الثانية من فترة التأهيل والعلاج الطبيعي التي يخضع لها.

ويؤدي أجايي، تدريباته تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا في حالة اللاعب.

ويعاني أجايي من قطع في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهلي داخل الأهلي.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة عقب الفوز على كمبالا سيتي الأوغندي مساء الثلاثاء الماضي في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.