اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، حركة تنقلات سفراء ورؤساء بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج.

وتضمنت الحركة تعيين السفير طارق حمد عادل سفير مصر بالأردن سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا؛ وتعيين السفير أحمد أبو زيد سفير فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا.

وشملت الحركة تعيين السفير ناصر أحمد كامل سفير فوق العادة لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من ٣٠ أغسطس الجاري؛ وتعيين ألفت عبد الفتاح أحمد فرج سفير مصر لدى كرواتيا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من٢٠ أكتوبر؛ والسفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الأكوادور عبد المنعم عمر عبد المنعم سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من ١٢ ديسمبر .