استدعاء الرئيسة السابقة للأرجنتين «كيرشنر» إلى المحكمة مجددا في قضية فساد

استدعى القضاء الأرجنتيني الرئيسة السابقة، كريستينا كيرشنر، للمرة الثانية للمثول أمام المحكمة في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد، وذلك بعد تفتيش منازلها الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد محاميها الأربعاء.

وعندما سئل محاميها، جورجيو دالبون، إن كان يؤكد التقارير التي تقول إنها ستظهر مجددا أمام قاضي مكافحة الفساد كلاوديو بوناديو، الإثنين، أجاب: «نعم، هذا صحيح»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومثلت «كيرشنر» أمام القاضي «بوناديو» في 13 أغسطس في إطار التحقيقات بالقضية التي تعرف باسم «دفاتر الفساد».

ويعتقد الادعاء العام أن «كريشنر» السيناتور الحالية البالغة 65 عاما، كانت من المستفيدين الرئيسيين من رشى بعشرات الملايين من الدولارات مقابل عقود مشاريع عامة خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015.

وقللت «كيرشنر» على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من أهمية الاستدعاء، معتبرة أن هناك مشاكل أكبر تواجه البلاد مع استمرار تدهور العملة.

وقالت في تغريدة إن «الدولار على وشك أن يصل إلى 35 بيزوس وبوناديو يستدعيني مجددا»، مضيفة أن طلب القاضي كان متوقعا وكأنه يقرأ من «دليل إرشادات» أمامه.

وفتشت الشرطة 3 من منازل «كيرشنر» الأسبوع الماضي بعد رفع الحصانة جزئيا عنها بناء على طلب «بوناديو».

وبحسب مركز المعلومات القضائية في الأرجنتين، يأتي استدعاء «كيرشنر» بسبب العودة بالتحقيق إلى عام 2003 عندما كانت السيدة الأولى خلال ولاية زوجها نيستور كيرشنر، بعد أن كان التحقيق يغطي سابقا فقط الفترة من 2008 حتى 2015.

وكريستينا كيرشنر هي أعلى مسؤول يتم التحقيق معه في قضية «دفاتر الفساد» التي شملت حتى الآن عشرات رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين.

ومع ذلك لاتزال «كيرشنر» شخصية محبوبة تحظى بشعبية في أوساط المعارضة اليسارية لحكومة الرئيس موريشيو ماكري، وهي تدّعي أن خصومها السياسيين يحاولون قطع الطريق على إمكان ترشحها مجددا للرئاسة العام المقبل.