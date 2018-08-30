واشنطن: «نزع نووى» بيونج يانج قبل إعلان نهاية الحرب الكورية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية يجب أن يسبق أى إعلان لنهاية الحرب الكورية.

وجاء الاعلان وسط تعثر مفاوضات تطبيق «عملية نزع الاسلحة النووية الكامل فى شبه الجزيرة الكورية» الذى تعهد به الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 12 يونيو الماضى بسنغافورة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وألغى ترامب الجمعة الماضية، فى آخر لحظة رحلة لوزير خارجيته مايك بومبيو لكوريا الشمالية مقرا للمرة الأولى علنا بعدم تحقيق تقدم كاف.

ويبدو ان إلغاء الرحلة تقرر بعد التأكد من أن بومبيو، لن يحصل خلالها على ما كان يجرى التباحث بشأنه، وهو بحسب كثير من المراقبين تبادل «إعلان مقابل إعلان»، حيث يفترض أن تعمل واشنطن على إعلان لانهاء الحرب الكورية التى توقفت فى 1953 بمجرد هدنة، فى المقابل تقدم كوريا الشمالية إعلانا بمنشآتها النووية أى ما يشبه جردا مسبقا تمهيدا للتثبت والتفكيك.

فى غضون ذلك، أشاد ترامب بعلاقته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمس، وقال إنه ليس هناك سبب فى الوقت الحالى لاستئناف المناورات الحربية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وفقا لـ«رويترز».

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من تلميح وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس إلى أن المناورات، التى تندد بها كوريا الشمالية بوصفها محاكاة لغزو، قد تستأنف.