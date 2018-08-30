مختار يحذر لاعبي الإنتاج من شراسة الأهلي

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عقد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، محاضرات فنية مكثقة خلال الفترة الماضية، مع اللاعبين من أجل العمل علي وضع بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال مواجهة الأهلي .

ويواجه نادي الإنتاج الحربي نظيره الأهلي، في الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، بعد غد السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب السلام.

وطلب مختار، من لاعبيه بذل أقصي مجهود خلال اللقاء، وعدم استقبال أهداف في الدقائق الأولي للمباراة، والمحافظة علي نظافة الشباك لأطول فترة ممكنة، والوصول لشباك الأهلي وإحراز أهداف للحفاظ علي روح الفريق وثباته.

كما شدد مختار علي مدافعي الفريق، ضرورة مراقبة مهاجمي الأهلي بشكل جيد، والعمل علي تعطيلهم بشكل مناسب.

وطالب مختار اللاعبين بضرورة الهدوء وعدم التسرع والتركيز، داخل الملعب حتي يتحقق الفوز مع نهاية المباراة للوصول لصدارة الدورى.

يذكر ان الإنتاج الحربي يحتل المركز الرابع برصيد ثمان نقاط، بعد تعادله السلبي مع الجونة في المباراة التي اقيمت بينهم على استاد السلام.