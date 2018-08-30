وزير التموين: طرح فرص استثمارية على مساحة 15 ونصف مليون فدان بقنا

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توفير فرصة استثمارية بمحافظة قنا على مساحة 15 ونصف مليون فدان قابلة للزيادة لتصل إلى 25 مليون فدان.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه تقدم لتلك الفرصة الاستثمارية 4 شركات لإنشاء العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة، والتي تشمل كلاً من (شركة أوراسكوم، والمتحدة، والسويدي، واللولو)، مؤكدًا ضرورة إتاحة مثل هذه الفرص الاستثمارية خلال الفترة الحالية من أجل تنمية وتنظيم التجارة الداخلية بمختلف المحافظات،

وأوضح، أن الفرصة الاستثمارية بمحافظة قنا ستوفر من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بالمحافظة بشكل خاص وبمختلف المحافظات المجاورة بشكل عام مثل سوهاج والأقصر.

وتابع، أن سبب اختيار هذه المنطقة، لجاهزيتها بجميع المرافق من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وضمان عدم حدوث آية مشاكل على المساحة المستخدمة، لإقامة المشاريع بها، معلناً أنه سيتم طرح فرص استثمارية أخرى بمنطقة العاشر من رمضان ومدها بكافة المواد الصناعية من أجل خدمة العاصمة الإدارية الجديدة.