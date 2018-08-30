«السراج» يدعو إلى «تجنيب المدنيين المواجهات المسلحة» في ليبيا

عقب انتهاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، فائز السراج، إلى تجنيب المدنيين هذه المواجهات المسلحة التي لن تؤدي إلا للمزيد من الخراب والدمار وسقوط المدنيين.

وأشار «السراج»، في كلمة متلفزة اليوم الخميس، إلى أنه هؤلاء المسؤولين سيتحملون مسؤوليتهم القانونية والجنائية وستتم محاسبتهم.

وأشار إلى التواصل "مع بعض الأطراف لاحتواء هذا الأمر، إلا أن البعض يصر على الزج بمزيد من الشباب لأرض معركة الرابح فيها خاسر".

وأكد على أن أمن وسلامة طرابلس "مسؤولية الجميع ولن نفرط في ذلك".