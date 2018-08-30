«مدبولي» يؤكد إعلان نتائج التحقيقات بشأن وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة بشفافية تامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات وبشفافية تامة في وفاة سائحين بريطانيين بأحد الفنادق في الغردقة.

جاء ذلك خلال استقبال، رئيس مجلس الوزراء للسيد بيتر فانكهاوزر، ‪ المدير التنفيذي لمجموعة توماس كوك، في حضور الدكتورة رانيا المشاط، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية ممثلة في النائب العام المصري تقود إجراءات هذه التحقيقات، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين إلى بلدهما وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

ومن جانبه أكد بيتر فانكهاوزر، أن المناقشات خلال الاجتماع كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة قاموا بطمأنته بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لضمان أن يكون التحقيق في الواقعة شاملاً وشفافًا، وأنه سيقدم لنا الإجابات التي نحتاجها في أسرع وقت.