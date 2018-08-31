الجمعة 31 أغسطس 2018 12:51 ص القاهرة القاهرة 27.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«ناسا»: اكتشاف تسرب هواء ضئيل في محطة الفضاء الدولية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 11:31 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 11:31 م

ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، اليوم الخميس، أن مراقبي الطيران على الأرض اكتشفوا تسربا هوائيا ضئيلا في محطة الفضاء الدولية.

وتم اكتشاف "تسرب الضغط الضئيل"، مساء أمس الأربعاء، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، من جانب طاقمين في موسكو وهيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ولم يشعر المراقبون بأن التسرب يمثل خطرًا على أفراد الطاقم، الذين كانوا نائمين في ذلك الوقت. وتم تنبيه أعضاء الطاقم بالمشكلة بعد استيقاظهم.

وخلص رواد الفضاء إلى أن التسريب يبدو أنه على الجانب الروسي في المحطة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "تم تحديد موقع التسريب وتجري حاليا إجراءات الإصلاح".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك