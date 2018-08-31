«ناسا»: اكتشاف تسرب هواء ضئيل في محطة الفضاء الدولية

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ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، اليوم الخميس، أن مراقبي الطيران على الأرض اكتشفوا تسربا هوائيا ضئيلا في محطة الفضاء الدولية.

وتم اكتشاف "تسرب الضغط الضئيل"، مساء أمس الأربعاء، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، من جانب طاقمين في موسكو وهيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ولم يشعر المراقبون بأن التسرب يمثل خطرًا على أفراد الطاقم، الذين كانوا نائمين في ذلك الوقت. وتم تنبيه أعضاء الطاقم بالمشكلة بعد استيقاظهم.

وخلص رواد الفضاء إلى أن التسريب يبدو أنه على الجانب الروسي في المحطة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "تم تحديد موقع التسريب وتجري حاليا إجراءات الإصلاح".