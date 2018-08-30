عواد ينتظر المشاركة الأولى مع الوحدة ومواجهة مصرية في انطلاقة الدوري السعودي

تفتتح اليوم مباريات الجولة الأولي من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة مباريات، تبدأ الأولي في تمام الساعة الـ5.40، بمواجة تجمع بين الإتفاق والرائد، والثانية باستضافة نادي أحد أمام النصر في تمام الـ6.15، وفي الـ6.20، تختتم مباريات اليوم الأول حين يستضيف فريق الوحدة، أمام الحزم.

وتعد هذه النسخة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي أطلق عليه دوري الأمير محمد بن سلمان، هي النسخة الأضخم في تاريخ المسابقة مع مشاركة 16 فريقا، وإقامة 240 مباراة على 30 جولة.

ويتواجد خلال البطولة 128 محترفًا أجنبيًا من بينهم 90 محترف تعاقدت معه الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي المباراة الإفتتاحية وعلى ملعب استاد الأمير محمد بن فهد يستضيف نادي الإتفاق بقيادة مدربه الأوروجوياني ليوناردو راموس، نظيرة الرائد، بقيادة مدربه الصربي اليكسندر اليتش، في رحلة بحث الفريقين عن أول ثلاث نقاط لهما في المسابقة.

ويتواجد المحترف المصري حسين السيد لاعب الأهلي السابق، مع نادي الإتفاق ليواجه الرائد المحترف في صفوفة محمد عطوة، مدافع الإتحاد السكندري السابق، في أول مباراة للفريقين بالدوري.

وفي المباراة الثانية يحل نادي النصر بقيادة مدربه الأوروجوياني جوزية دانيل كارينو،ضيفا ثقيلا على نادي أحد الصاعد حديثا للدوري السعودي، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن عبد العزيز.

ويعد نادي النصر أحد أهم المرشحين للفوز باللقب، الغائب عن خزائن الزعيم منذ موسم 2013-2014، بعد العديد من الهزائم وخيبات الأمل لجماهيره.

جماهير الزعيم تعول هذا الموسم على التعاقدات الجديدة خاصة الدولي النيجيري أحمد موسي، الذي تعاقد معه النادي قادما من ليستر سيتي الإنجليزي لقيادة الفريق للفوز باللقب.

في المقابل يسعي نادي أحد الذي أنهي الموسم الماضي في المركز الأخير، ولعب مباراة فاصلة للبقاء في الدوري، للظهور خلال المباراة بشكل جيد، والخروج منها بنتيجة إيجابية.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الأولي حينما يستضيف الوحدة، بقيادة مدربة البرازيلي فابيو كاريال، فريق الحزم بقيادة مدربة الروماني دانيال ايسالا، في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وسيسعي الفريقين لحصد أول النقاط في المسابقة، وبنسبة كبيرة فسيخوض محمد عواد حارس منتخبنا الوطني وأفضل حارس مرمي في مصر الموسم الماضي، أولي مبارياته مع نادي الوحدة أمام الحزم.

الدوري السعودي هذا الموسم يضم 35 لاعبا محترفا من أفريقيا، و 63 محترفا من أمريكا الجنوبية، و16 محترفا من قارة أسيا، و 2 من أمريكا الشمالية.