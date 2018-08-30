زعيم المعارضة التركية: الأزمة الاقتصادية نتيجة محسوبية «أردوغان»

• كليتشدار أوغلو: الحزب الحاكم جعل الدولة ضامنة للديون الخارجية الشركات الموالية له

قال زعيم المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، إن سياسات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية، مشددا على أن التوتر الأخير بين واشنطن وأنقرة «مجرد جزء صغير من مشكلة أوسع».

وأضاف «كليتشدار أوغلو»، قبيل اجتماع لحزبه «الشعب الجمهوري» -أكبر أحزاب المعارضة- أمس الأربعاء: «كانت الأزمة موجودة بالفعل، لا علاقة لها بالقس الأمريكي»، في إشارة إلى أندرو برانسون القس الأمريكي المحتجز في أنقرة، بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

وشدد «كليتشدار أوغلو» على أن أزمة العملة الأخيرة في تركيا كانت نتيجة لسياسات النمو الاقتصادي التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية، منتقدا الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يلوم «القوى الأجنبية» على مهاجمة الاقتصاد التركي.

واتهم «كليتشدار أوغلو» حكومة حزب العدالة والتنمية بـ«المحسوبية» المستمرة منذ حكمها، موضحا أن الحزب الحاكم منح العقود التجارية الكبيرة في الدولة لرجال الأعمال المواليين للحكومة.

وتساءل زعيم المعارضة ساخرا: «هل القوى الأجنبية هي التي طلبت منك إعطاء كل العقود الكبيرة على أساس الدولار الأمريكي؟».

وتابع: «لقد أبرمت عقودا بالدولار. هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منك أن تخبر أصحاب الشركات أن يحققوا عائدات بالدولار؟»، ومضى قائلا: «هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منكم أن تجعل الدولة ضامنا للديون الخارجية للشركات الموالية للحكومة من مشاريعها التي تبلغ قيمتها 123 مليار دولار؟».

في المقابل، قال الرئيس التركي أردوغان في لقاء مع الجمعية العامة لحزب «العدالة والتنمية»، إن تركيا تغلبت على الكثير من الأشياء السيئة، معتبرًا أن الأزمة التي تمر بها بلاده لن تستمر أكثر من شهرين، وفقًا لصحيفة «جمهورييت» التركية.

وأعرب أردوغان عن امتنانه للاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، مشيرًا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت -خلال اتصال هاتفي- على دعمها «المفتوح» لتركيا.

إلى ذلك، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، حيث سجلت 6.63 مقابل الدولار الواحد، بعد إغلاق أمس على 6.3 ليرة للدولار، بحسب «جمهورييت». وتسارعت أزمة الليرة التركية التي هبطت بنحو 40% هذا العام، وتفاقمت أزمتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الجاري، مضاعفة الرسوم على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا.