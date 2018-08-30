«تحيا مصر»: «مستورة» يدعم 12 ألف مرأة معيلة بمشروعات متناهية الصغر

قال محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق تكافلي من الدرجة الأولى وفقًا لقرار إنشائه من رئيس الجمهورية، ويستخدم الأموال من المصريين إلى المصريين، وفق قوله.



وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الصندوق ينفذ العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا لرفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى تنوع البرامج التي ينفذها البرنامج وإلى حصول المرأة المعيلة على نصيب كبير من الدعم الاجتماعي من خلال برنامج «مستورة».



وأوضح أن الصندوق ينفذ برنامج «مستورة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتمكن من الوصول إلى أكثر من 12 ألف حالة، ويتم تمكينهم من خلال مشروعات متناهية الصغر، ويتم تمويلها بأدوات وليس بالأموال، لأن الأسر ستنفق الأموال في حالة الحصول عليها.



وأشار إلى مشاركة الصندوق في برنامج «أطفال بلا مأوى»، بملغ 114 مليون جنيه، وطور 6 من أكبر دور الرعاية في مصر، مضيفًا أن الصندوق يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل.