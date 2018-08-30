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«جامعة بني سويف»: صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين لبدء العام الدراسي

بني سويف- حازم الخولي:
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 3:29 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 3:29 م

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم (162) المنعقدة اليوم، على صرف 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة؛ لإدخال البهجة عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.


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