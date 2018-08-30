انتشال جثتين لشقيقين سقطا في بيارة صرف داخل مصنع بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوي، مساء أمس، من انتشال جثتين لعاملين شقيقين سقطا في بيارة صرف صحي داخل أحد المصانع بمركز إدكو.



حيث قام أحدهم بتسليك بيارة الصرف الصحي فسقط فيها وعند قيام شقيقه بإنقاذه سقط معه هو الآخر وتم انتشال الجثتين من داخل البيارة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد أكرم فرحات رئيس مباحث مركز شرطة إدكو بسقوط شخصين في بيارة صرف صحي داخل مصنع خاص بمركز إدكو.



وانتقل الرائد بهاء الكردي، رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدينة، ورجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين سقوط «محمد. ش. ر»، عامل بالمصنع في البيارة أثناء تسليكها وعند قيام شقيقه «عبد الله. ش. ر» ومقيمين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بانقاذه سقط معه في البيارة وغرقا الاثنان.



وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثتين من البيارة بعد أن فارقا الحياة، وتم نقلهما لمستشفى إدكو العام، وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب النيابة العامة لمعاينة الجثتين.