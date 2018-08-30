«الجوي السعودي» يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين تجاه «نجران»

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تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، من اعتراض صارخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة نجران.
ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل .