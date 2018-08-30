الخميس 30 أغسطس 2018 11:37 م القاهرة القاهرة 28.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«الجوي السعودي» يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين تجاه «نجران»

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 11:21 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 11:21 م

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، من اعتراض صارخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة نجران.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك