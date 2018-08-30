بيراميدز يضم أسطورة ميلان

اعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع الحارس البرازيلي السابق نيلسون ديدا ، لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس مرمى الفريق .

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" :أنهت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الحارس الدولي البرازيلي السابق ومدرب الحراس حاليا (ديدا) لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق، ومن شأن ذلك رفع أداء حراس المرمى في الفريق.

ديدا بدأ مسيرته حارساً لمرمى فيتوريا وكروزيرو وكورنثيانز في الدوري البرازيلي قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي ، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال اوروبا مرتين ، كما شارك في كأس العالم 1998 و2002 و2006 مع المنتخب البرازيلي .