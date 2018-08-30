قال عماد عبد الله، مدير الشؤون القانونية بـ«مصر الخير»، إن المؤسسة تعمل على ملف الغارمين منذ 2010، حينما بدأت تُمول من أموال الصدقة والزكاة، التي من ضمن مصارفها الـ8 الغارمين.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لفك كرب الغارمين والغارمات، إلا أن هناك تزايدًا في أعداد الوافدين إلى السجون يوميًا لعجزهم عن سداد ديونهم، لأنه لم يتم علاج السبب.



وأوضح أنه لابد من تمكين هؤلاء الغارمين اقتصاديًا، حتى لا يجبرهم احتياجهم المادي إلى الاستدانة مرة أخرى والتعرض للحبس مجددًا، لذلك تعمل المؤسسة على إقامة مشروعات صغيرة لهم، لكنهم غير قادرين على إدارتها لنقص الخبرة.



وتابع أن المؤسسة لجأت إلى إنشاء مشروعات مجمعة كبيرة يعمل فيها الغارمين تحت إدارتها، ويحصلون على نسبة من الربح إلى جانب رواتبهم الشهرية، مستطردًا أنه تم إنشاء مصنعًا لصناعة السجاد يدويًا في مركز أبيس بالإسكندرية، ويضم 500 عامل.



