السيسي يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جولة آسيوية تشمل البحرين والصين وأوزبكستان.



ومن المقرر أن يستهل السيسي جولته بزيارة المنامة حيث يبحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وكبار المسؤولين تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وستكون الصين المحطة الثانية في جولة الرئيس، حيث يشارك خلال زيارته لبكين في قمة منتدى الصين أفريقيا، "الذي يعد إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصيني بالقارة الإفريقية"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي.



ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة نظيره الصيني شي جينبينج وعددا من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن السيسي سيختتم جولته بزيارة العاصمة الأوزبكية طشقند، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس مصري، مشيرًا إلى أن السيسي سيلتقي نظيره الأوزبكي شوكت مرضيائيف وعددا من كبار المسؤولين لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين.