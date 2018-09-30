قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ليس كل ما ذكر في القرآن موجود اليوم، موضحًا أنه لا وجود للبغال كوسيلة تنقل للعمل، أو تجهيز الجيوش بالخيول أو عبيد أو ملك لليمين في هذا الوقت.



وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن هناك تأثيرًا خفيًا يعتمد على الإيهام والتخيل ليس عن طريق اتصال الإنس بالجن، ولكن يرجع لتأثير شخصية المؤثر مثل الكاريزما، موضحًا أن القرآن أكد على أن الجن لا يعلم شيئًا ولا يستطيع ضرر أحد.



وذكر أن آيات القرآن الكريم أوضحت أن الجن ضعيف ولا يستطيع إيذاء الإنسان، متابعًا: «الجن ضعيف أمام العلم بالدين، والله تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك يرتد إليك طرفك».



وأوضح أن من يصدق أن الأفعال والأقدار في غير يد الله مشكوك في توحيده، مضيفًا أن سيدنا محمد كان يرقي نفسه بالمعوذتين فقط، ولم يكن هناك أحد أيام الصحابة متخصص في فك الأعمال.



