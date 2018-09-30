«المرصد السوري»: فصيل معارض يبدأ سحب مقاتليه وأسلحته من المنطقة منزوعة السلاح

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن فيلقا إسلاميا مقربا من تركيا بدأ عملية سحب قواته من مناطق ستجري فيها عملية نزع السلاح وفقاً للاتفاق «الروسي-التركي».

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن الفيلق بدأ بسحب آلياته من المناطق المقرر نزع السلاح منها خلال الفترة المقبلة، وجرت عملية الانسحاب من هذه المنطقة ضمن القطاع الجنوبي من ريف حلب، والمحاذية للقطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب.

وأضاف المرصد أن الفيلق يعد الثاني من حيث حجم العتاد الموجود لديه من بين الفصائل العاملة على الأرض السورية، والقوة الثالثة من حيث حجم العدد ضمن الفصائل ذاتها، كما قام بتنفيذ انسحابه بناء على طلب من الجانب التركي.