حطب يكشف لـ«الشروق» تفاصيل مكالمته مع إينفانتينو

كشف هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، تفاصيل المكالمة التليفونية التي دارت بينه وبين السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حطب في تصريح لـ"الشروق" أن الاتصال الذي دار بينه وبين إينفانتينو كان من أجل الترحيب به في مصر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي "كاف" التي تجري اليوم الأحد وغدًا الاثنين بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف: "رحبت به في مصر واعتذرت له عن عدم تمكني من السفر إلى شرم الشيخ لحضور كونجرس الكاف لانشغالي ببعض الأمور".

ورفض حطب التعليق على القرارات التي صدرت أمس السبت من الاتحاد الإفريقي واللجنة الأوليمبية بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكدا أن مكالمته مع رئيس الفيفا لم تتطرق أبدا إلى هذا الملف.