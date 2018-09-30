كرم اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وشركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية برئاسة محمد كامل، السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي “كاف” وفاطمة سامورا الأمين العام، لفيفا، على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي بمدينة شرم الشيخ.

وأقامت الشركة الراعية للاتحاد، حفلا مميزا لضيوف الاتحاد الإفريقي بعد انتهاء الاجتماعات بشرم الشيخ، وتم تنظيم استقبال غير مسبوق لرئيسي فيفا وكاف والأمين العام.

واستقبلت عربات الجولف الثلاثي من غرفهم إلى مكان الحفل، قبل أن يدخل الثلاثي على "الجمال" وسط تصفيق الضيوف وسعادة إنفانتينو وأحمد أحمد وسامورا بالتنظيم المميز والفلكلور المصري.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس هاني أبو ريدة، مراسم تكريم الثلاثي على المنصة، حيث أهدى الاتحاد، المسئولين الثلاثة، هداية تذكارية تعبر عن حضارة الفراعنة كتذكار