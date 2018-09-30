مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن من بين المُقتحمين عضو الكنيست المتطرفة شولي معلم، التي أدت طقوسا وصلوات تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد، ذاكرة أن الاقتحامات تأتي بالتزامن مع اليوم قبل الأخير لـ"عيد العُرش" اليهودي، والذي شهد في أيامه السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة وتدنيسا لحرمة المسجد بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية، سبقها اعتقال المزيد من أبناء القدس وروّاد المسجد.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام بالأوقاف الإسلامية في فلسطين فراس الدبس، إن أكثر من مائتي مستوطن اقتحموا المسجد في أقل من ساعتين، ومن المرجح ارتفاع العدد في الساعات القليلة المقبلة.