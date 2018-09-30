وزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية بشركة أبو قير للأسمدة

*«الملا» يؤكد أهمية دعم المساهمين للشركة لتحسين الجودة وإضافة أنشطة جديدة



تفقد وزير البترول طارق الملا، سير العمل في الوحدات الإنتاجية بمصانع شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تشمل مصانع أبو قير «3،2،1»، مؤكداً على ضرورة التطوير والتحسين المستمر لأداء الشركة المتميز، وإجراء أعمال المراجعات للإدارة المتكاملة لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، موضحاً أن ارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية، يعكس مدى تميز أدائها وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، مما يدعم حركة تدفق رؤوس الأموال وتوفير جانب من تمويل المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة،

وأكد الملا أهمية دعم المساهمين للشركة والذي كان له بالغ الأثر فى إعطاء الشركة الثقة لتحسين الجودة وإضافة أنشطة جديدة، مشيداً بدور الشركة ومساهمتها الإيجابية في توفير الأسمدة بسعر مدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى تمثل عنصراً مهماً في دعم الفلاح المصري وخطط الدولة للتنمية الزراعية المنشودة.

وعلى هامش الزيارة، شهد وزير البترول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الشركة سعد أبو المعاطي، أنه تم تحقيق نتائج أعمال متميزة رغم إجراء عَمرتين كاملتين لمصنعى أبوقير«1، 3»، واستطاعت الشركة تخطي الخطة الإنتاجية والتسويقية لإنتاج الشركة من الأسمدة، والذي بلغ إنتاجها من مادة الأمونيا 3 آلاف و 950 طن يومياً، ومن مادة اليوريا 3 آلاف و 675 طن يومياً، بخلاف إنتاج كميات من نترات النشادر، وحمض النيتريك، والسماد السائل، كما بلغ إجمالي الإيرادات حوالى 8.3 مليار جنيه، حيث ضخت الشركة خلال العام نحو 17.22 مليون شِكارة أسمدة بأنواعها المختلفة بسعر التكلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم بلغ 1.3 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في تصدير كميات من الأسمدة بقيمة 259 مليون دولار.

وأشار أبو المعاطي أن عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستقبلية تتم وفق برامج زمنية محددة، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح لمصنع أبوقير 1، إلى جانب تشغيل مصنع البلاستيك بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 40 مليون شِكارة سنوياً، مشيراً إلى أنه جاري تشغيل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي، والمخطط الانتهاء منه الشهر المقبل، كما جاري الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوقيع عقد مع شركة «اودا» الألمانية لتنفيذ مشروع الحامض والنترات بطاقة 200 ألف طن سنوياً،

وأضاف أنه جاري عمل الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، ومشروع إعادة تأهيل مصنع السماد المخلوط، فضلاً عن البدء في الدراسات الفنية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يومياً، إلى أن الشركة تساهم في كل من شركة إسكندرية للأسمدة بنسبة 15%، وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 17%، وشركة فوسفات مصر بنسبة 10%.

وأوضح أن القيمة السوقية للشركة بالبورصة ارتفعت من 8.5 مليار جنيه في مارس العام الماضي إلى 40 مليار جنيه حالياً، لافتاً إلى موافقة الجمعية على توزيع كوبون نقدى لحامل السهم قدره 1.1 جنيه.

الجدير بالذكر أن المساهمين في شركة أبوقير للأسمدة، كل من هيئة البترول، وهيئة التنمية الصناعية، وشركة كيما، وشركة الأهلى كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبنك الاستثمار القومى، وبنك ناصر الاجتماعي، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصناديق الاستثمار، والأفراد، واتحاد العاملين المساهمين.