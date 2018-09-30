وجه الفنان راضي جمال، بطل فيلم «يوم الدين»، المرشح للمنافسة في مسابقة «أوسكار»، رسالة للجماهير من مختلف أنحاء العالم، حول التعامل مع مرض الجُذام، الذي دارت أحداث الفيلم حول حياة أحد المصابين به.



وقال، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، إن مرض الجذام غير معدي، وليس على المحيطين بالمصابين بهذا المرض أن يخافوا الاقتراب منهم أو لمسهم، مستخدمًا تلك الكلمات: «الجذام مش معدي، ومحدش يخاف».



وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب له، عن كيفية استخدامه ليديه التي غير ملامحها المرض بإتقان خلال العمل، أجاب بأنه لا يعاني أي مشكلة من استخدام يديه في حالتها الحالية، مؤكدًا: «أنا أقدر أعمل أي حاجة».



يُذكر أن الفيلم السينمائي «يوم الدين»، حصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، كما فاز بجائزة الجونة لسينما من أجل الإنسانية، وهو من بطولة راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبد الحافظ، شهاب إبراهيم، محمد عبد العظيم، أسامة عبد الله، وتأليف وإخراج أبو بكر شوقي.